Инфекционист рассказал, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии

Насколько сильно проявляется аллергия, зависит от количества пыльцы в воздухе и от индивидуальных особенностей иммунитета. Сезонная аллергия активно проявляется с апреля по сентябрь и совпадает с периодом цветения различных растений, от березы, ольхи, газонной травы весной и в начале лета и заканчивая разными видами полыни ближе к осени.

"Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром", - рассказал Андрей Поздняков.

При этом отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления.

"По описанию пациентов: кашель нечастый, поверхностный, нос заложен, но обильного отделяемого нет. При этом слабость такая, что встать не можешь, и мышцы болят сильно, - говорит врач. - Аллергоз, наоборот, характеризуется выраженными респираторными проявлениями при относительно сохранном самочувствии, умеренном проявлении интоксикации, либо ее отсутствии. Опять же, если человек болен аллергией не первый год, то он уже знает типичные время года и симптомы, которые могут у него возникнуть".

Но если человек впервые сталкивается с проявлением аллергии, то он еще не может четко отличать ее симптомы от симптомов других групп заболеваний. Поэтому часть пациентов, особенно без "аллергического стажа", нередко связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями, чаще всего - респираторными инфекциями.

"С другой стороны, особенности проявления CОVID-19 и непредсказуемость его течения могут привести к неправильной трактовке совокупности симптомов. И аллергик поначалу принимает заражение COVID-19 за проявления своей аллергии, может быть, начавшейся не совсем в типичное время и не очень характерно протекающей, - отмечает Поздняков. - Пример: нос заложен, запахи чувствуются хуже, при аллергии такое может быть, легкий кашель, головная боль. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть. Такой пациент попытается лечиться антигистаминными препаратами и, естественно, не будет соблюдать правила инфекционной безопасности, заражая окружающих".

На что нужно обращать внимание в первую очередь?

1) Наиболее специфичным и вызывающим подозрение на сезонный респираторный аллергоз является появление одних и тех же характерных симптомов в одно и то же время года. Но чтобы понять связь с временем года, нужно 2-3 года, нередко и больше.

2) Пациент должен быть наблюдательным и помнить симптомы, возникшие у него в прошлом году. Конечно, часть пациентов знают про свою сезонную аллергию, однако все же чаще для окончательной диагностики и, тем более, для подбора правильной терапии нужен врач.

3) Чтобы поставить верный диагноз, может понадобиться ряд лабораторных исследований:

- в общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии;

- есть тесты, оценивающие наличие иммуноглобулинов Е (специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции) к различным аллергенам;

- при подозрении на COVID-19 необходим ПЦР-тест соскоба слизистой носоглотки для определения РНК SARS-CoV-2;

- в этом случае также проводят общий анализ крови, в котором чаще будет отмечаться снижение лейкоцитов (лейкопения) и изменения в лейкоцитарной формуле;

- при подозрении на тяжелое течение COVID-19 необходим биохимический анализ крови (прежде всего С-реактивный белок, ферритин - это маркеры тяжести течения COVID, другие биохимические показатели);

- также могут понадобиться тесты гемостаза (свертывания крови), такие как Д-димер, АЧТВ и другие исследования;

- дополнительно для диагностики коронавирусной инфекции используют тесты на определение антител классов М и G к SARS-CoV-2 (особенно если ПЦР-исследование не проводилось).

Как защититься от аллергии?

При сезонном респираторном аллергозе необходимо максимально ограничить контакт с аллергеном. "Для этого применяют барьерные меры - специальные мази и спреи в носовые ходы, очки и капли в глаза. Маска тоже не будет лишней. По приходе домой важно смыть аллергены: обязательно умыться, снять уличную одежду, ежедневно принимать душ и мыть волосы. Дома - ежедневные влажные уборки, элиминация пыли всеми возможными методами", - советует доктор Поздняков.

Что касается профилактики COVID-19, тут рекомендуется свести к минимуму контакты с потенциально инфицированными людьми, а также пройти вакцинацию, напоминает эксперт.

"Следует отметить, что нет явной причинной связи между наличием аллергического заболевания и более тяжелым течением COVID-19", - отметил Андрей Поздняков.