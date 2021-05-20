ЦАГИ разрабатывает технологии обработки полетной информации

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") разрабатывают новые подходы и технологии обработки и анализа полетной информации.

Как рассказали в ЦАГИ, эти технологии предназначены для оперативного определения фактических летно-технических характеристик самолета по материалам летных испытаний и оценки их отклонения от прогнозируемого уровня, а также для мониторинга характеристик самолета и двигателя в условиях эксплуатации, при выполнении регулярных рейсов авиакомпании.

Предлагаемые технологии, по словам ученых, позволяют работать с потоками информации из системы бортовых измерений опытного самолета и со штатного бортового регистратора, который рассматривается в качестве основного источника данных о параметрах полета, режиме работы силовой установки, показателях функционирования самолетных систем и др. Формат файла штатного регистратора дает возможность организовать прямой доступ к зарегистрированным параметрам полета и существенно сократить время обработки данных.

Эффективность разрабатываемых технологий была продемонстрирована при обработке материалов летных испытаний МС-21. "Направление работ института, связанное с анализом первичных полетных данных и мониторингом фактических характеристик воздушного судна, актуально для ЦАГИ. Оно позволяет более оперативно оценивать эффективность новых технических решений, реализованных на самолетах, и совершенствовать расчетные и экспериментальные методы оценки характеристик перспективных летательных аппаратов. Компетенции ЦАГИ в данной области также расширяют возможности для сотрудничества с ОКБ", - считает заместитель Генерального директора ФГУП "ЦАГИ" по внедрению технологий безопасности полетов Олег Ганяк.