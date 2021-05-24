Пожилым рекомендовали вводить три дозы вакцины "ЭпиВакКорона"

"В целом иммунологическая эффективность вакцинации <...> характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста, что позволяет рекомендовать в возрастной группе лиц старше 65 лет введение третьей дозы вакцины для повышения иммунологической эффективности вакцинации", - говорится в материале.

Исследование также показало, что "ЭпиВакКорона" продемонстрировала большую эффективность среди женщин.

В декабре 2020 - мае 2021 года ЦНИИ эпидемиологии вакцинировал 1736 человек. Расширенное наблюдение было проведено для 807 человек - все они прошли полный курс вакцинации и являются сотрудниками Роспотребнадзора и подведомственных учреждений.

"ЭпиВакКорона" - вторая по счету вакцина, зарегистрированная в России (первая - "Спутник V"). Разработчик - новосибирский центр "Вектор".