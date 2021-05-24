Роспотребнадзор уточнил данные о трехкратной вакцинации "ЭпиВакКороной"

В Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора пояснили, что трехкратная вакцинация возможна в том случае, когда речь идет о пожилых людях, у которых слабо формируется иммунный ответ - это так называемый синдром засыпающего иммунного ответа. Вакцина "ЭпиВакКорона" аректогенна (не вызывает побочных реакций после прививки), поэтому может выполняться и такая схема при ее применении.

В то же время основной утвержденной схемой вакцинации остается двукратное введение вакцины с интервалом в 21 день.

"В настоящий момент проводится изучение эффективности и напряженности поствакцинального иммунитета у различных групп населения и отрабатываются разные схемы иммунизации. В том числе, проверяются варианты введения двух доз с интервалом в 14-21 день. В настоящее время также рассматривается вопрос о возможности введения третьей дозы вакцины у людей с невыраженным иммунным ответом", - пояснил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Александр Горелов.