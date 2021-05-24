Матвиенко осмотрела пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту Кемерова

Спикер Совета Федерации высоко оценила усилия властей Кузбасса по организации вакцинации населения от коронавируса. В понедельник Валентина Матвиенко побывала в первом временном прививочном пункте, который заработал в аэропорту Кемерова, сообщает ТАСС.

Для пассажиров, вылетающих из столицы региона, здесь доступны три российские вакцины - "Спутник V", "Ковивак", "Эпиваккорона". Прививочный кабинет расположен в зоне вылета перед пунктом прохождения досмотра. В кабинете работают врач и медсестра, препарат для вакцинации выбирают в зависимости от возраста, медицинских показаний и пожеланий самих пациентов.

"Вы молодцы, вы одни из лидеров", - оценила Валентина Матвиенко организацию процесса вакцинации в Кузбассе. По словам сопровождавшего ее губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в регионе действуют уже 188 пунктов вакцинации.

По данным минздрава Кузбасса, от коронавируса в регионе привиты уже свыше 244 тысячи человек, в том числе более 109 тысяч граждан старше 60 лет. С начала пандемии COVID-19 в области заразились более 36,5 тысячи человек: 35,2 тысячи выздоровели, 707 умерли.