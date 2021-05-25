Россия предложила ВОЗ оптимизировать процесс преквалификации вакцин

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оптимизировать процедуру преквалификации вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Кроме того, по словам Мурашко, Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин для повышения их доступности.

Министр также напомнил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. "Наша флагманская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 70 странах, аккумулирующих около 40% мирового населения. Задействованные двухсторонние каналы передачи вакцины способствуют диверсификации цепочек поставок, передачи отечественных технологий, созданию рабочих мест", - цитируют его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин назвал идею о снятии патентной защиты с вакцин от коронавируса "заслуживающей внимания". По его словам, в современных условиях нужно думать не об извлечении максимальной прибыли, а об обеспечении безопасности людей.