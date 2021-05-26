Новости

Суд арестовал двух высокопоставленных сотрудников ГУВО Росгвардии 21:28
Путин: Гособоронзаказ в 2020 году был выполнен на 99,8%, несмотря на пандемию 21:21
Валерий Фальков: Все вузы России готовы к приемной кампании 21:12
Более 33,3 тысячи военнослужащих вылечили от коронавируса 20:55
СК предъявил обвинение в гибели 11 рабочих в коллекторе под Таганрогом 20:55
Элджею грозит лишение прав за отказ от освидетельствования 20:50
Восемь человек погибли при стрельбе в Калифорнии 20:18
Умерла актриса из "Тутси" и "Голого пистолета" Луис Де Банзи 20:17
В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка 20:10
Вышел трейлер боевика о битвах с пришельцами "Война будущего" 19:52
ВШЭ стала единственным вузом из РФ в 5 предметных областях рейтинга ARWU 19:52
Женская сборная РФ по волейболу обыграла Бельгию в Лиге наций 19:45
Косачев: Запад опасно зациклился на монополярности мироустройства 19:34
Вышел русский трейлер специального выпуска сериала "Друзья" 19:25
Владимир Путин назначил нового заместителя Генпрокурора России 19:20
Анонсирован комикс о приключениях Бэтмена в России 19:10
Генпрокуратура признала нежелательными в России три немецких НПО 19:09
СК опроверг данные о завершении расследования дела о хищениях в РКК "Энергия" 18:44
Путин: Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч 18:31
Семак признан лучшим тренером в РПЛ минувшего сезона 18:18
Эксперты оценили, к чему приведет замедление Google 18:15
В Москве Lada влетела в остановку на Кутузовском проспекте 18:07
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера 17:57
Названы регионы, в которых доступна вакцинация животных от COVID-19 17:57
Путин подписал закон о запрете рекламы из громкоговорителей на домах 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 20:10
Рубрика: Экономика

В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка

Текст: Евгения Думанская
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В России сейчас большим потенциалом для развития обладают креативные индустрии, рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова после рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин: Число работающих граждан в РФ нужно увеличить еще на 700 тысяч

Как отметила Илюшникова, сейчас есть запрос на самореализацию, и внешние институты для реализации своих возможностей, поскольку "все современные молодые люди, подавляющее большинство, считают себя талантливыми". При этом есть разные варианты креативных индустрий, и они имеют "огромный потенциал к коммерциализации и потенциал к зарабатыванию денег".

Илюшникова добавила, что Санкт-Петербург имеет очевидные предпосылки для креативного развития, передает ТАСС.

В Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня пройдет Международный экономический форум, в рамках которого состоится первый Форум креативного бизнеса с участием свыше 200 экспертов как из России, так и из других стран. По итогу планируется сформулировать дорожную карту развития креативных индустрий.

Ранее стало известно, что иностранные лидеры не будут присутствовать на пленарном заседании Петербургского Международного экономического форума, а примут участие в ней по видеосвязи. Лично выступит только Владимир Путин.

В регионах Экономика Отрасли Связь Экономика Бизнес Инновации Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин подписал закон о денонсации соглашения по налогам с Нидерландами
Лукашенко: Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии
Военнослужащим с 1 октября повысят оклады
Польша не пропустила следовавший в Барселону самолет "Белавиа"
Кравцов: Отсутствие ЕГЭ для тех, кто не поступает в вузы - временная мера
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов