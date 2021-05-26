В МЭР посоветовали молодежи перспективную индустрию для заработка

В России сейчас большим потенциалом для развития обладают креативные индустрии, рассказала замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова после рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Как отметила Илюшникова, сейчас есть запрос на самореализацию, и внешние институты для реализации своих возможностей, поскольку "все современные молодые люди, подавляющее большинство, считают себя талантливыми". При этом есть разные варианты креативных индустрий, и они имеют "огромный потенциал к коммерциализации и потенциал к зарабатыванию денег".

Илюшникова добавила, что Санкт-Петербург имеет очевидные предпосылки для креативного развития, передает ТАСС.

В Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня пройдет Международный экономический форум, в рамках которого состоится первый Форум креативного бизнеса с участием свыше 200 экспертов как из России, так и из других стран. По итогу планируется сформулировать дорожную карту развития креативных индустрий.

Ранее стало известно, что иностранные лидеры не будут присутствовать на пленарном заседании Петербургского Международного экономического форума, а примут участие в ней по видеосвязи. Лично выступит только Владимир Путин.