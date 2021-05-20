Песков уточнил формат участия иностранных лидеров в ПМЭФ

Президент России, как и планировалось, будет выступать на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума очно, а иностранные лидеры - по видеоконференцсвязи. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Формат проведения ПМЭФ будет смешанный", - пояснил Песков. Президент России будет присутствовать и выступать на пленарном заседании очно, а гости - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц - в режиме видеоконференции, уточнил он.

Напомним, что форум состоится 2-5 июня.