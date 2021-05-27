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27.05.2021 09:25
Рубрика: Общество

Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19

Текст: Василий Кошкин

В России фиксируются локальные версии коронавируса с мутациями, характерными для британского и южноафриканского штамма, однако пока нет данных о их особых свойствах для здоровья человека. Об этом РИА Новости сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Фото: AP Photo / Eraldo Peres
Новый вариант коронавируса обнаружен в бразильском штате Сан-Паулу

По словам эксперта, варианты нового коронавируса циркулируют во всем мире и после появления некоторые из них довольно быстро исчезают.

Хафизов добавил, что до полного изучения новых вариантов коронавируса давать им новые имена преждевременно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у заразившихся новыми штаммами COVID-19 нет серьезных изменений в течении болезни. По ее словам, ученые в разных странах активно изучают влияние мутаций коронавируса на состояние больных.

"Они все говорят об одном и том же: пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающего процесса", - отметила глава Роспотребнадзора.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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