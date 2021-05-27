Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19

В России фиксируются локальные версии коронавируса с мутациями, характерными для британского и южноафриканского штамма, однако пока нет данных о их особых свойствах для здоровья человека. Об этом РИА Новости сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам эксперта, варианты нового коронавируса циркулируют во всем мире и после появления некоторые из них довольно быстро исчезают.

Хафизов добавил, что до полного изучения новых вариантов коронавируса давать им новые имена преждевременно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у заразившихся новыми штаммами COVID-19 нет серьезных изменений в течении болезни. По ее словам, ученые в разных странах активно изучают влияние мутаций коронавируса на состояние больных.

"Они все говорят об одном и том же: пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающего процесса", - отметила глава Роспотребнадзора.