Прошедшие курс вакцинации "Спутником V" не заразны для окружающих

Люди, прошедшие оба компонента вакцины "Спутник V", не заразны для окружающих. Об этом заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

"Вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус, а значит не являются источником опасности для окружающих", - цитирует фрагмент презентации ученого к выступлению на конгрессе "ОргЗдрав" РИА Новости.

По словам ученого, прошедшие полный курс вакцинации имеют в 14 раз меньший риск перенести COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме​​​.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов российский препарат от COVID-19 занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.