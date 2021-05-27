Новости

"Питтсбург" Малкина в третий раз подряд вылетел в первом раунде плей-офф 07:53
В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной 07:47
Госдеп США призвал американцев не поcещать Японию из-за COVID-19 07:30
В Японии 28 мая выйдет в прокат фильм "Пальма" 07:12
Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии 06:36
Представители Китая и США обсудили двустороннюю торговлю 06:30
Генконсул: Япония не задерживала капитана российского судна "Амур" 05:51
Шесть горняков оказались под завалом в результате обрушения шахты в Китае 05:47
Во Флориде до четырех увеличилось число жертв крушения пожарного вертолета 05:46
В Гидрометцентре назвали курорты с самым теплым морем 05:40
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США 05:14
Половину взрослого населения США полностью привили от COVID-19 05:05
Канада отправит на Луну астронавта и луноход в ближайшие пять лет 04:43
Компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink 04:40
В Колумбии продлят режим ЧС в области здравоохранения на 90 суток 04:07
Захарова: Россия будет добиваться от США выполнения всех положений ДСНВ 03:59
Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год 03:27
Жительница Огайо выиграла 1 млн долларов в лотерею для привитых от COVID-19 03:20
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде регионов России 03:11
Тунис отменит карантин для привитых и переболевших COVID-19 туристов 02:56
В июне Twitter представит Роскомнадзору данные по удалению контента 02:53
Вещи британского физика Стивена Хокинга представят широкой публике 02:19
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом 02:15
В Роскомнадзоре оценили необходимость замедления трафика Google 01:52
Спецборт с покинувшими сектор Газа россиянами вылетел из Каира в Москву 01:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 07:47
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять, и прививать ими население ежегодно, как это происходит сейчас с прививкой от гриппа. Такое мнение высказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
В России стартовала вакцинация животных от COVID-19

По его словам, к осени уже накопится достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов. "На сегодняшний день прививка от коронавируса - ключевой способ обезопасить свое здоровье", - цитирует Хафизова РИА Новости.

В России зарегистрировано уже четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации. Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Это позволит закупать препараты за счет средств федерального бюджета. Ранее для организации массовой вакцинации средства на закупку вакцин выделялись из резервного фонда правительства. Для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по коронавирусу Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения России.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США
Джабаров назвал большим ударом для Польши достройку "Северного потока-2"
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня