В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной

Вакцины против COVID-19, вероятно, придется обновлять, и прививать ими население ежегодно, как это происходит сейчас с прививкой от гриппа. Такое мнение высказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, к осени уже накопится достаточное количество данных по эффективности существующих вакцин против новых штаммов. "На сегодняшний день прививка от коронавируса - ключевой способ обезопасить свое здоровье", - цитирует Хафизова РИА Новости.

В России зарегистрировано уже четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса включат в национальный календарь вакцинации. Правительство РФ внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Это позволит закупать препараты за счет средств федерального бюджета. Ранее для организации массовой вакцинации средства на закупку вакцин выделялись из резервного фонда правительства. Для уверенного контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по коронавирусу Минздрав считает необходимым обеспечить охват вакцинацией не менее 60% взрослого населения России.