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30.05.2021 21:39
Рубрика: Происшествия

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина 10 лет назад служил в милиции

Текст: Елена Мационг

Мужчина, устроивший сегодня стрельбу в Екатеринбурге по прохожим и сотрудникам Росгвардии, 10 лет назад служил в органах милиции в службе ППС, в звании старшего прапорщика. Об этом "РГ" сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: iStock
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Горелых отметил, что мужчина уволился из органов еще до реорганизации милицию в полицию. Точное место его работы после службы уточняется.

Напомним, вечером 30 мая 48-летний житель Екатеринбурга открыл огонь из окна своего дома по людям, гуляющим во дворе. Тяжелое ранение получила девятилетняя девочка, которую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Работники магазина, находящегося неподалеку, услышав звуки стрельбы, нажали на тревожную кнопку. Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии также попали под обстрел из охотничьего ружья. Ранение получил один из сотрудников - пуля задела его ногу по касательной. Он также был госпитализирован.

Дом и примыкающие к нему улицы был оцеплен, жильцов эвакуировали. Мужчина забаррикадировался в квартире и продолжал стрельбу. На место был направлен боевой отряд СОБРа Росгвардии. Они пошли на штурм с применением светошумовых гранат. Злоумышленник оказал сопротивление, однако это не помешало задержать его живым.

СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по нескольким статьям: части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), а также статьи 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Задержанному грозит пожизненное заключение.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, мужчину направят на психиатрическую экспертизу, в ходе которых установят его состояние, а также мотив его действий. Собеседник агентства отметил, что злоумышленник не состоял на учете психиатра или нарколога.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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