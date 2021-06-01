Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны"

Для оценки поствакцинального иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной" нужно использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", которые разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Разъяснение понадобилось потому, что в соцсетях, в группах сделавших прививку, активно обсуждалась тема, что проверка в коммерческих лабораториях с помощью имеющихся там тест-систем наличия антител, выработанных после вакцинации "ЭпиВакКороной", не показывает.

Ранее в интервью "РГ" заместитель директора ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих подробно объяснила, почему так происходит. "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела точечно, к определенным небольшим участкам S-белка коронавируса, и при этом не обременяет иммунную систему выработкой широкого спектра антител, менее важных для борьбы с болезнью. Это мы учли в своей тест-системе - у нее большая чувствительность, и она "настроена" на выявление как раз "нужных" нам антител. Тест-системы других производителей, а их на рынке представлено достаточно много, эти особенности не учитывают", - сказала Непомнящих.

ИФА тест-системы, специально разработанные "Вектором", поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения "ЭпиВакКороной". Поэтому, если после прививки человек захочет узнать, выработались ли у него антитела, он может это сделать. В Москве, например, такие тесты выполняет лабораторная служба ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора CMD. Причем исследование для привитых "ЭпиВакКороной" здесь проводят на безвозмездной основе.

В других регионах для проведения теста нужно обращаться в ту медорганизацию, где делалась прививка. Анализы выполнят также бесплатно, - уточняется в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве также дали совет, когда именно лучше проводить тестирование.

"Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации. Для проведения анализа на антитела вам необходимо обратиться в лечебное учреждение, где проходила вакцинация препаратом "ЭпиВакКорона". Понадобятся: паспорт, сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19 и СНИЛС", - сообщили в Роспотребнадзоре.