Новости

Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны" 06:40
В МИД России объяснили восстановление военной инфраструктуры в Арктике 06:35
В России вступил в силу закон о просветительской деятельности 06:24
Страны ОПЕК+ оценят риск возвращения на рынок иранской нефти 06:00
В России предложили ввести отцовский капитал 05:38
Зрителей Fox News рассмешила попытка Байдена "звучать жестко" 05:08
В Малайзии ввели самые строгие ограничения из-за COVID-19 05:01
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году 04:26
Юрист Соловьев перечислил способы борьбы с телефонными мошенниками 04:12
В России стала обязательной маркировка сыров и мороженого 03:29
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма 02:58
Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT 02:58
ВОЗ использует буквы греческого алфавита для новых штаммов COVID-19 02:20
Грузия открыла сухопутные границы 01:41
Вучич: Сербия сохранит отличные отношения с Россией 01:32
В Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения 01:12
Дмитрий Орлов: Уже надо показывать хоккей, в который будем играть в плей-офф 00:30
Выброшенное с Солнца облако плазмы накроет Землю 00:30
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции 00:16
Россия - Беларусь - онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею 00:05
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 00:05
Запатентован новый способ создания противоковидных вакцин с наночастицами 31.05.2021
Касаткина и Грачева вышли во второй раунд "Ролан Гаррос", Осака снялась 31.05.2021
Россия возобновит авиасообщение с Великобританией со 2 июня 31.05.2021
Сборная Швеции впервые с 1937 года не попала в топ-8 чемпионата мира 31.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
01.06.2021 06:40
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор пояснил, как проверить иммунный ответ после "ЭпиВакКороны"

Текст: Ирина Невинная

Для оценки поствакцинального иммунитета после прививки "ЭпиВакКороной" нужно использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", которые разработаны с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Gettyimages
Что нужно знать о вакцине "ЭпиВакКорона"

Разъяснение понадобилось потому, что в соцсетях, в группах сделавших прививку, активно обсуждалась тема, что проверка в коммерческих лабораториях с помощью имеющихся там тест-систем наличия антител, выработанных после вакцинации "ЭпиВакКороной", не показывает.

Ранее в интервью "РГ" заместитель директора ГНЦ "Вектор" Татьяна Непомнящих подробно объяснила, почему так происходит. "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела точечно, к определенным небольшим участкам S-белка коронавируса, и при этом не обременяет иммунную систему выработкой широкого спектра антител, менее важных для борьбы с болезнью. Это мы учли в своей тест-системе - у нее большая чувствительность, и она "настроена" на выявление как раз "нужных" нам антител. Тест-системы других производителей, а их на рынке представлено достаточно много, эти особенности не учитывают", - сказала Непомнящих.

ИФА тест-системы, специально разработанные "Вектором", поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения "ЭпиВакКороной". Поэтому, если после прививки человек захочет узнать, выработались ли у него антитела, он может это сделать. В Москве, например, такие тесты выполняет лабораторная служба ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора CMD. Причем исследование для привитых "ЭпиВакКороной" здесь проводят на безвозмездной основе.

В других регионах для проведения теста нужно обращаться в ту медорганизацию, где делалась прививка. Анализы выполнят также бесплатно, - уточняется в сообщении Роспотребнадзора. В ведомстве также дали совет, когда именно лучше проводить тестирование.

"Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации. Для проведения анализа на антитела вам необходимо обратиться в лечебное учреждение, где проходила вакцинация препаратом "ЭпиВакКорона". Понадобятся: паспорт, сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19 и СНИЛС", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией
В России предложили ввести отцовский капитал
В России назвали средний размер страховой пенсии в 2021 году
Захарова: Высылка дипломатов РФ из Чехии противоречит Венской конвенции
В "Векторе" оценили вероятность новой пандемии из-за индийского штамма
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией