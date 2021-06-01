Защищают ли вакцины от мутирующих штаммов коронавируса

Смогут ли защитить нынешние вакцины от мутирующего коронавируса? Почему в большинстве стран по-прежнему требуют носить маски и не приближаться к чужим людям? Как изменились наши представления о коронавирусе и COVID-19 за 1,5 года пандемии? На вопросы "РГ" - Недели ответила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Много говорят о том, что коронавирус постоянно мутирует. Все опасаются появления более агрессивных штаммов и того, что вакцины с ними не справятся. Вот японский ученый заявил на днях, что во время Олимпийских игр, когда в Токио съедутся представители более 200 стран, там возникнут идеальные условия для появления "токийского олимпийского штамма"... Это обоснованные опасения?

Наталья Пшеничная: Коронавирус SARS-CoV-2 начал распространяться в Китае, и этот первый вариант был завезен в США и Австралию - вариант А. Вариант B в основном превалирует в Восточной Азии. И вариант С - в Европе и Гонконге. Естественно, все эти варианты продолжили развиваться самостоятельно. Поэтому организован постоянный мониторинг - ученые всего мира следят за тем, как меняется вирус и его свойства.

Опасений в связи с появлением новых измененных штаммов действительно высказывается очень много. Но, например, в отношении "британского" штамма, наделавшего столько шума, последние данные исследований не подтверждают его повышенную контагиозность, о которой так много говорили вначале. Сейчас уже ясно, что его широкое распространение в Великобритании все-таки в большей степени было связано с нарушением противоэпидемического режима.

Сейчас внимательно наблюдаем за "бразильским" штаммом, который, как считается, демонстрирует способность к повторному заражению переболевших. Но, опять же, более детальные наблюдения показывают, что это происходит в редких, буквально единичных случаях. Ничего из ряда вон выходящего в таких свойствах коронавируса нет - ученым-медикам известно, что тем же штаммом гриппа тоже можно иногда переболеть повторно в силу индивидуальных особенностей иммунной системы человека, у которого по какой-то причине не выработались антитела к этому штамму.

"Южноафриканский" и "индийский" штаммы тоже вызывали большую настороженность: сначала предполагалось, что обе эти разновидности коронавируса имеют свойство "ускользать" от иммунного ответа. Это означало бы, что разработанные на сегодняшний день вакцины могут плохо защищать от заражения этими штаммами.

Сроки возвращения к стабильной эпидситуации во многом зависят от нас с вами

Но вот данные последних исследований, проведенных в Великобритании агентством Public Health England (PHE) (головная организация, отвечающая за здравоохранение Великобритании), подтверждают эффективность существующих вакцин в отношении измененных штаммов.

Поэтому пока мы не опасаемся того, что вирус эволюционирует (это естественное свойство вируса), но, конечно, пристально наблюдаем за мутациями, которые продолжают выявлять в его геноме вирусологи в разных странах.

Сначала главную угрозу коронавируса видели в тяжелом поражении легких. Потом стало ясно: вирус атакует сосуды, а вместе с ними самые разные органы и системы организма. Какие угрозы здоровью выделяются сейчас?

Наталья Пшеничная: COVID-19 - коварное заболевание. Рецепторы к коронавирусу есть не только в легких, но и в других органах и системах организма. Сейчас уже известно: вирус может активно размножаться и в клетках сердечной ткани, и в почках, и в эндотелии, выстилающем внутреннюю поверхность сосудов, что приводит к тромбозам, и в плаценте, что иногда грозит, к сожалению, невынашиванием беременности.

Многообразны при COVID-19 и различные поражения центральной нервной системы - вплоть до проявления энцефалопатии и даже энцефалита, связанного с воспалением головного мозга.

Конечно же, за год серьезно улучшилось наше понимание того, как влияет вирус на организм, постоянно дорабатываются и улучшаются разные методы терапии новой инфекции. Но и здесь все еще остается много сложностей.

Сейчас все больше внимания уделяется постковидному синдрому, при котором наблюдаются нарушения когнитивных функций, быстроты реакции, внимания, памяти, которые описывают как "мозговой туман". Я думаю, кто переболел ковидом, это сам на себе ощутил. Также распространены такие последствия, как потеря вкуса и обоняния. Возможно, это не столь опасно, но ухудшает качество жизни пациентов, и мы все еще не знаем, как с этим бороться.

Причем многие последствия наблюдаются у пациентов, которые, казалось, легко перенесли коронавирусную инфекцию. Даже у таких наблюдается нарушение сердечно-сосудистой деятельности, возникают поздние миокардиты, может развиться почечная недостаточность. Все это завязано на повреждении эндотелия кровеносных сосудов. Неврологи также предупреждают о риске развития геморрагических и ишемических инсультов. Поэтому очень важна профилактика поздней тромбоэмболии, которая возникает у некоторых переболевших даже через месяц-два после заболевания. Реабилитация COVID-пациентов - одна из важных задач на сегодня.

Одним словом, лучше не болеть. Поэтому остаются актуальными меры защиты от заражения?

Наталья Пшеничная: Да, конечно. Пока не выработано коллективного иммунитета, меры неспецифической профилактики продолжают играть ключевую роль в сдерживании распространения инфекции.

Многочисленные исследования показывают: все эти меры действительно работают. Защитные щитки для лица снижают процент заражения в три раза. Социальная дистанция, ношение масок - в 5-6 раз. А если соблюдается обоюдно, с двух сторон, то есть маски носят и больные, и здоровые, эффективность защиты еще выше.

Могу привести пример одного из американских исследований. Сравнили заболеваемость COVID-19 в округах штата Теннесси. Там, где фактически игнорировался масочный режим, госпитализация больных с респираторными инфекциями была выше на 200% по сравнению с другими округами, где жители скрупулезно соблюдали меры предосторожности.

Вопрос ребром

Посмотрим на наше поведение

Сколько еще продлится эпидемия? Она вообще когда-нибудь закончится?

Наталья Пшеничная: Прогнозы не берутся с потолка. Существуют методы математического моделирования. И те модели, что мы используем, довольно точно соответствуют реальному эпидемическому процессу, который наблюдается в нашей стране. Эти расчеты свидетельствуют, что даже если мы будем соблюдать все те меры предосторожности, которые выработали за прошедший год, и плюс к тому будем активно вакцинироваться, то все равно в течение еще какого-то времени нас будут ожидать небольшие подъемы заболеваемости. Это в основном может быть связано с сезонным ростом респираторных инфекций, что происходит ежегодно с наступлением осеннее-зимнего сезона. При этом, хочу подчеркнуть, конкретные сроки возвращения к стабильной эпидемической ситуации по COVID-19 во многом зависят от нас с вами, нашего поведения, в том числе нашей готовности сделать прививку.

Если же говорить не только о нашей стране, а шире - в мире пока ситуация достаточно неоднозначная. Но если прибегнуть все к тому же методу математического моделирования, с большой долей вероятности можно предположить, что еще где-то полгода-год ситуация будет оставаться неспокойной и нестабильной и очень разной в разных странах - в зависимости от принимаемых там противоэпидемических мер, ограничений. И, конечно, темпов вакцинации. Повторю еще раз: основной залог сдерживания инфекции - это коллективный иммунитет, который вырабатывается благодаря приобретению антител и тренировке клеточной памяти с помощью вакцинации. Так что наша основная задача на будущее - соблюдаем все меры предосторожности и активно вакцинируемся.