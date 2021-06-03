Эксперты рассказали, кому может понадобиться третья доза вакцины от COVID-19

Недавние исследования, проведенные в Университете Джона Хопкинса, показали, что только у 17% реципиентов органов подтвердилось наличие антител к COVID после первой дозы мРНК-вакцины, в то время как у 54% они развились после второй дозы. Для сравнения, среди здоровых взрослых, по данным клинических исследований, антитела модулировались у 100% привитых, - пишет издание.

В настоящее время исследователи продолжают наблюдение за пациентами, перенесшими трансплантацию, которые решили получить третью дозу вакцины, и предварительные результаты обнадеживают, сказал Дорри Сегев, один из исследователей, профессор хирургии и эпидемиологии в Университете Джона Хопкинса.

"Высшие должностные лица здравоохранения США не рекомендуют никому получать больше доз вакцин по сравнению со стандартной схемой, пока не будет собрано больше данных, но другие страны продвигаются дальше, - отмечает издание. - В Канаде началось клиническое исследование применения третьих доз вакцины Moderna для пациентов с трансплантацией. Во Франции ответственные лица системы здравоохранения уже рекомендовали, чтобы люди с ослабленным иммунитетом получали третьи дозы".

Отметим, что и в России сообщалось о проведении исследований по возможному применению третьей дозы вакцины "ЭпиВакКорона" некоторых категорий граждан - в частности, у пожилых, для которых характерен слабый иммунный ответ при стандартной схеме вакцинации, а также больных некоторыми хроническими заболеваниями. Не исключают необходимость трехдозной вакцинации у некоторых групп людей и при применении вакцины "КовиВак" в Центре имени Чумакова.

"Пациенты, перенесшие трансплантацию, с нетерпением ждут дополнительной информации. В силу сниженного иммунитета они вынуждены строго соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть, при этом распространение COVID по воздуху и неспособность определить, привит находящийся рядом с тобой человек без маски или нет, делают эту группу особенно уязвимой", - констатирует The Washington Post.