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04.06.2021 08:57
Рубрика: Общество

В Москве к 15 июля "расслепят" 99% участников исследования "Спутника V"

Текст: Любовь Проценко

В Москве к середине июля планируется расслепить 99% участников исследования "Спутника V". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Мы постепенно завершаем процесс расслепления участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V". К середине июля мы планируем расслепить 99% добровольцев. В августе получили ли они вакцину или плацебо узнают оставшиеся участники. Тех, кому в рамках исследования была сделана прививка от коронавирусной инфекции, мы приглашаем прийти за сертификатом о вакцинации. Получивших плацебо по их желанию мы записываем на вакцинацию. Если человек не хочет делать прививку в том же центре, рассказываем ему о способах записи в другие пункты, а также информируем о том, что без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва" в городских парках, некоторых торговых центрах и других общественных местах".

Процесс расслепления начался в начале апреля. Согласно протоколу исследования, оно происходит спустя 180 дней после получения первого компонента вакцины. Результат сообщается добровольцам по телефону в течение двух недель. Вакцинация в рамках пострегистрационного клинического исследования вакцины против COVID-19 началось в Москве 9 сентября.

Продолжается в Москве и массовая вакцинация от COVID-19. Бесплатно сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Их график опубликован на сайте. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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