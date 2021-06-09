Госдума приняла закон о бесплатных прививках в любых клиниках РФ

Вакцины от COVID-19 федеральные и региональные власти будут поставлять в частные медцентры. Речь идет о тех учреждениях, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья уточнил, что имеются в виду все медорганизации - вне зависимости от их организационно-правовой формы.

Накануне Госдума приняла в первом чтении другой законопроект, который включает вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок. Ко второму чтению депутаты собираются четко прописать, что у граждан должен быть выбор: прививаться или нет. Указанные два документа дополняют друг друга.

По данным ФОМС, в 2018 году медицинскими организациями частной системы здравоохранения оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в объеме 22,5 млн посещений и обращений граждан с профилактическими и иными целями.