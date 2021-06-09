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09.06.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Росстат назвал самые подорожавшие продукты за первую неделю июня

Текст: Татьяна Карабут
Лидерами роста цен среди продуктов на прошлой неделе (с 1 по 7 июня) стали гречка, баранина (по 0,7%), а также маргарин (0,6%), следует из данных Росстата.
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

При этом с начала года гречка подорожала на 8%. Чтобы стабилизировать цены на нее, российское правительство запретила экспорт гречихи и крупы из нее с 5 июня по 31 августа 2021 года.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Названы самые перспективные для экспорта российские продукты

Но абсолютными лидерами роста цен за год стали овощи борщевого набора: морковь подорожала почти на 84%, картофель - более чем на 70%, капуста - более чем на 60%, лук - почти на 39%. При этом огурцы подешевели за год более чем на 20%, помидоры - почти на 7%. Такие же тенденции наблюдались и на прошлой неделе: морковь выросла в цене на 5,9%, картофель - на 4,9%, капуста белокочанная - на 3,9%, лук репчатый - на 1,6%. Цены на огурцы снизились на 6,1%, помидоры - на 4,7%.

Продолжили расти также цены на подсолнечное масло (0,3%) и сахар (0,2%). С начала года рост составил 4,8% и чуть более 2% соответственно. Напомним, на эти продукты власти, производители и торговые сети зафиксировали цены в конце прошлого года. По сахару соглашения о заморозке цен прекратили свое действие 1 июня, по подсолнечному масла продлятся до 1 октября 2021 года. Далее власти планируют регулировать цены с помощью экспортных пошлин и товарных интервенций.

Из мяса больше всего с начала года подорожало мясо кур - почти на 15%. Впрочем, последние две недели цены на него показывают относительную стабильность.

Зато ожидаемо продолжают дешеветь яйца: на прошлой неделе - более чем на 4%. В сравнении с годом раньше рост цен на них составляет 2,5%.

В Минпромторге сообщили о росте цен на продукты в пределах инфляции

На прошлой неделе также выросли в цене на 0,4% молоко пастеризованное, рыба мороженая. Немного подорожали колбасы полукопченые и варено-копченые - на 0,3%, колбасы вареные, а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов - на 0,2%.

Цены на масло сливочное, творог жирный, макаронные изделия снизились на 0,2%, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, муку пшеничную, пшено, чай черный, водку - на 0,1%.

В целом инфляция на прошлой неделе составила 0,16%, с начала года - 3,65%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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