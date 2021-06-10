В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови

После вакцинации от коронавируса сдавать кровь в качестве донора можно спустя 30 дней после второй прививки, рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Многие доноры получили прививки, а кто-то переболел коронавирусом и хотел бы сдать плазму с антителами. Однако есть определенные ограничения. Так, после вакцинации отвод от донорства составляет 30 календарных дней, отсчет при этом ведется с момента получения второй прививки.

"Сдача крови в период между 1 и 2 этапами вакцинации невозможна", - подчеркнули в ФМБА.

Для доноров, которые перенесли коронавирус, отвод может составлять от 30 до 120 дней в зависимости от тяжести заболевания. Потенциального донора тестируют на содержание антител к SARS-COV2, что позволяет оценить эффективность плазмы в каждом конкретном случае.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. По данным Роспотребнадзора, в стране производится достаточно препаратов - объема вакцин хватит, чтобы к осени привить 60% взрослого населения.