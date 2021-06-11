Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян

Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для двух категорий россиян. Речь идет об отмене требований двух ПЦР-тестов для переболевших COVID-19 и тех, кто прошел полный курс вакцинации.

"При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется", - говорится в постановление главного санитарного врача, который размещен на портале проектов нормативных актов.

Сейчас после въезда в Россию все граждане должны в течение пяти дней сдать два теста на COVID-19 с интервалом как минимум в сутки.

Новые правила были введены из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран. Так, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что около 1% от всех вернувшихся туристов сдают в России положительный тест на коронавирус.