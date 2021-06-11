Россияне выбрали лучшие автомобили

Россияне выбрали любимые марки и назвали лучшие машины в своем классе. Подведены итоги ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России".

Начиная с 1 февраля на протяжении четырех месяцев около миллиона участников выбирали лучшие автомобили в 23 классах и специальных номинациях.

Именно из-за такой массовости эту премию можно считать крупнейшим исследованием потребительского рынка в России. Поэтому лауреаты по праву могут гордиться народным признанием. Как и в прошлые годы, участники голосования фактически обозначили будущий спрос на автомобили в России.

География участников голосования - вся страна - от Калининграда до Камчатки. Аудитория активно прирастает женским полом и молодым поколением. 65 процентов проголосовавших - моложе 39 лет. В этом году они выбирали лучшие автомобили в 23 классах от "Городских автомобилей" до "Фургонов", а также в специальных номинациях.

И начнем именно с них. Лучшим автомобилем для путешествий назван Volkswagen T6.1. Самым популярным китайским автомобилем стал Chery Tiggo 8 Pro. Chery победила и в номинации "Самый популярный китайский бренд".

В номинации "Новинка года" в шорт-листе были представлены Hyundai Palisade, Kia Mohave и Mitsubishi Pajero Sport. Но лидер был ясен еще задолго до подведения итогов. Им оказался Mitsubishi Pajero Sport.

Проектом года автомобилисты назвали ЦКАД. А прорывом года - Gazelle e-NN - грузовичок на электротяге.

Любимой маркой в массовом сегменте россияне назвали Kia. И это не удивительно. Она победила еще в пяти в номинациях. В компактных внедорожниках уверенную победу второй раз подряд одержал Kia Seltos. В средних внедорожниках - Kia Sorento. В бизнес-классе народ выбрал Kia K5. Среди минивэнов - Kia Carnival. А в городских автомобилях шестой раз подряд становится лауреатом Kia Picanto.

Любимой маркой в премиальном сегменте стала Audi. Хотя помимо этого торжественного звания модели этой марки заняли только два пьедестала. Первое - среди гибридов и электрокаров, где за народное признание помимо Audi e-tron боролись Porsche Taycan и Volvo XC90 / Recharge. А также в номинации "Грантуреры" лидером стала Audi A7 Sportback, где соревновалась с Kia Stinger и Porsche Panamera / Sport Turismo.

Среди универсалов повышенной проходимости "Автомобилем года" который год становится Subaru Outback. А второй год подряд в легких внедорожниках побеждает Renault Arkana.

В тяжелых внедорожниках победу одержал Land Rover Defender. Он конкурировал с Hyundai Palisade и Toyota Land Cruiser 200. Примечательно, что в этот же день состоялась премьера Land Cruiser 300. Очевидно в следующем году именно он станет лидером в этой номинации.

Автомобилем года среди пикапов стала Toyota Hilux. В представительском классе - Mercedes-Benz S-Class. А в представительском классе "премиум" - Aurus Senat, опередив такие модели, как Bentley Flying Spur и Rolls-Royce Phantom. Очевидно, что мало кто из голосовавших сам ездил на одной из этих машин. Наверняка сказался заложенный внутренний патриотизм. Отечественный автолюбитель поддержал отечественного производителя. Кстати, производство этой модели запущено в Елабуге.

В малом классе уверенную победу пятый год подряд одерживает Lada Vesta. Еще одна модель этого отечественного производителя, а именно Lada Largus восьмой год подряд становится победителем в номинации "Компактвэны".

В малом среднем классе звание "Автомобиль года" получил Volkswagen Jetta. В среднем классе - Skoda Octavia. Среди мини-фургонов - Peugeot Partner. А среди легких - Volkswagen Transporter. В номинации "Фургоны" победу одержал Volkswagen Crafter.

Среди купе россияне выбрали BMW 4-й Series Coupe, а среди купе "премиум" - Bentley Continental GT.

В кабриолетах и родстерах они отдали предпочтение Porsche 718 Boxster. А в кабриолетах и родстерах "премиум" - Lamborghini Aventador Roadster. Конкурентами у него были BMW 8 Series Cabrio / М8 и Porsche 911 Carrera Cabriolet / Targa.