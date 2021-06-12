Путин назвал помощь странам с вакциной от COVID ответственностью РФ перед миром

"Наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа", - подчеркнул Путин. Он напомнил, что российские ученые в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V". Это позволило России не только обеспечить доступность таких препаратов для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. "И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром", - заявил российский президент.

"Подчеркну: такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, в том числе от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний", - сказал он.

Отметим, что за разработку вакцин против лихорадки Эбола и коронавируса госпремии удостоились директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи - Александр Гинцбург, его заместитель - Денис Логунов и руководитель научно-исследовательского института Минобороны - Сергей Борисевич.