Как за нами следят смартфоны

Многим знакома ситуация, когда то, что обсуждали рядом со смартфоном, потом внезапно показывается на всех сайтах и в социальных сетях, даже если это говорили не лично вы. Действительно ли телефон "подслушивает" и "подсматривает" за нами, разбиралась "РГ".

1. Смартфон "подслушивает" и "подглядывает" за нами. Правда. Каждый смартфон имеет уникальный цифровой идентификатор, который позволяет собрать в одну картину активность, которая была совершена с этого устройства. Благодаря этому цифровому следу, пользователям показывается таргетированная реклама - реклама, в которой показ тех или иных товаров и услуг настроен с учетом данных, собранных с помощью цифрового идентификатора. "Допустим, с одного и того же телефона пользователь осуществил переход на ролик про животных, а потом кликнул на рекламу мобильной игры. В этом случае алгоритмы могут показать на этом телефоне рекламу игры про животных", - объясняет способ работы цифрового идентификатора Борис Бурангов, глава отдела аналитики компании Pixonic.

2. Данные интереснее всего социальным сетям. Да, это действительно так. Социальные сети с удовольствием собирают информацию, которой делятся с ними пользователи - пол, возраст, место работы, семейное положение, место работы и т. д. Они анализируют совокупность всех социально-демографических, географических, психографических и поведенческих признаков, информацию о которых может получить, в результате чего составляет портрет пользователя. "Рекламодатели, которые размещают объявления в соцсетях, описывают данные признаки в портрете целевой аудитории, которая должна увидеть объявление. Таким образом, соцсеть принимает решение, кому показывать рекламу, учитывая совокупность признаков пользователя. Чем активнее человек проводит время в соцсети, тем больше данных о нем известно, тем более точные объявления ему показываются и, как следствие, тем большие опасения это вызывает у пользователя", - говорит Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании "Ростелеком-Солар".

3. Все данные анализируются на смартфоне перед отправкой "на сторону". Нет, это миф. Чтобы проанализировать большой объем данных (а голос занимает много места) нужен быстрый процессор и большой объем оперативной памяти. А поскольку подавляющее большинство пользуется весьма недорогими смартфонами, сделать это незаметно было бы затруднительно. Поэтому, например, социальные сети спрашивают разрешение на обработку персональных данных и делают это в "облаке", говорит Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского".

4. Производители смартфонов не заботятся о персональных данных. Нет, это тоже миф. Например, начиная с iOS 14.5 компания Apple обязует разработчиков приложений спрашивать пользователей разрешение на сбор персональных данных. При этом каждый разработчик в описании приложения обязан указать, какие именно данные собирает его приложение. В Android 12 пользователи смогут предоставлять приложениям различный уровень доступа. Например, если какое-то приложении использует микрофон, то соответствующий значок появится на верхней части экрана.

Многие считают, что показ релевантной рекламы и сбор данных - зло, которого не должно быть. Согласиться сложно Показ такой рекламы позволяет социальным сетям зарабатывать деньги, предлагая людям именно то, что им надо. Недаром компания Facebook выступает против нововведений Apple - из-за решения "яблочников" они не смогут больше показывать пользователям релевантную рекламу и это лишает их нескольких млрд долларов. И отсутствие релевантной рекламы означает то, что пользователям будут предлагать совершенно рандомные вещи, которые им абсолютно не интересны. Что является в этом случае "меньшим злом", очень большой вопрос, на который мы узнаем ответ уже к концу этого года.