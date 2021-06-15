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15.06.2021 13:42
Рубрика: Общество

Эксперт: В российских лабораториях диагностируют более тысячи разных инфекций

Текст: Ирина Невинная
В российских лабораториях можно определить и диагностировать более тысячи всевозможных инфекций. Что касается COVID-19, разработана тест-система, которая позволяет выявлять все штаммы мутирующего вируса. О создании в нашей стране "санитарного щита" рассказал "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии России, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Концепция "санитарного щита", которая сейчас разрабатывается в нашей стране, подразумевает создание надежной системы защиты от эпидемий, вызванных различными инфекционными агентами, - рассказал Горелов. - При этом на идентификацию нового, только что обнаруженного патогена, то есть создание тест-системы для его определения, отводится четыре дня. На разработку вакцины - четыре месяца".

Для тест-систем на антитела могут ввести единую систему оценки

Эксперт отметил, что такие жесткие сроки не случайны - при появлении новой, незнакомой инфекции важнейшая задача - "расшифровать", чем вызвано новое заболевание, как можно быстрее. В этом случае есть возможность в кратчайшие сроки изолировать заболевших, чтобы прервать цепочку в передаче инфекции и не допустить ее распространения.

Для России эта задача вполне реальна: страна входит в шестерку стран - лидеров в области молекулярной биологии.

"В нашем ЦНИИ эпидемиологии разрабатываются тест-системы для идентификации всевозможных инфекций - и тех, которые с нами давно, с которыми врачи постоянно сталкиваются в своей повседневной практике, и редко встречающихся. Причем мы обеспечиваем диагностику не только в России, наша продукция востребована за рубежом, - рассказал Александр Горелов. - В настоящий момент мы лидеры по производству тест-систем от COVID-19 - например, в институте разработана сверхчувствительная тест-система, которая позволяет обнаруживать вирус даже у тех, кто болеет бессимптомно. Сделана тест-система количественного определения коронавируса - это имеет важное эпидемиологическое значение. Но самое главное - зарегистрирована тест-система, которая позволяет выявлять все мутации коронавируса. То есть мы имеем возможность отслеживать все серотипы изменяющегося вируса. Аналогичная работа идет и по кишечным инфекциям, гепатитам, клещевым инфекциям, респираторным, менингококковым инфекциям. То есть весь наш разнообразный спектр тестов позволяет определять более тысячи разнообразных инфекционных агентов".

Создание санитарного щита предусматривает развитие эпидемиологической службы по двум основным направлениям: первое - раннее выявление новых инфекционных агентов - это совершенствование лабораторной диагностической базы, расширение географии лабораторий и их оснащение, подготовка кадров; и второе - ранее реагирование, направленное на то, чтобы не допустить широкого распространения выявленной инфекции.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Тут очень важен такой момент, как санитарное просвещение - его нужно возрождать на новом уровне с учетом появившихся цифровых технологий, - отметил эксперт. - Нужно, чтобы наши медики говорили с людьми, с гражданами на одном языке. Речь идет о том, что информация должна предоставляться людям быстро, точно и в доступной форме".

Быстрое выявление и диагностика - это ключевой момент в борьбе с инфекциями, поскольку позволяет в кратчайшие сроки изолировать зараженного и тем самым прервать цепочку распространения патогенов.

Общество Здоровье Наука и образование РАН Пандемия коронавируса COVID-19

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