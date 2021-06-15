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15.06.2021 13:21
Рубрика: Общество

Главный пульмонолог пояснил, почему вакцинация не должна затягиваться

Текст: Ирина Невинная
Когда вакцинация проходит медленными темпами, эффективность формирования коллективного иммунитета не только замедляется, но и затрудняется. Эпидемиологи поясняют: когда в обществе уже достаточно велика прослойка привитых людей, но все еще много непривитых, незащищенных - создаются идеальные условия для активного "отбора" более агрессивных, устойчивых к антителам мутировавших штаммов. Так ли это, в интервью "Российской газете" рассказал главный специалист-пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

"С точки зрения здравого смысла, вакцинальная кампания действительно должна проходить быстро, - объяснил Сергей Авдеев. - У нас есть такие примеры, как Израиль, Мальта, Сан-Марино, но это небольшие страны с небольшим населением - им проще.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Если вы сравните темпы вакцинации в другой большой стране (США) и в России - мы, к сожалению, сильно отстаем. К сожалению, у нас очень многие люди не мотивированы к проведению вакцинации".

По мнению эксперта, опасное распространенное явление - когда проявляется антивакцинальное лобби. "Люди с пеной у рта пытаются доказать вред вакцин. Они, как правило, не являются специалистами в области медицины. Какие-то странные, неправдоподобные, совсем глупые гипотезы выдвигаются как контраргументы против вакцин. Это абсолютно недопустимо. Вред от таких кампаний сложно переоценить", - считает Авдеев.

Кроме того, эксперт рассказал о том, не вредна ли для переболевших COVID-19 перемена климата, если они соберутся отдохнуть на море.

Полный текст интервью с Сергеем Авдеевым читайте в ближайшем выпуске "РГ-Недели".

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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