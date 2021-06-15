В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19

Если в промежутке между первой и второй прививками против коронавируса человек все же заражается и заболевает, вторую дозу вакцины ему уже вводить не нужно. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Если после введения первой дозы вакцины против коронавирусной инфекции человек заболевает COVID-19, вторая доза не нужна, - пояснил Александр Горелов. - Дело в том, что у человека в результате перенесенного заболевания вырабатывается естественный иммунный ответ. Мы предупреждаем всех пациентов о том, что надо особенно тщательно беречься в период между двумя введениями вакцины - вот этот интервал в 21 день. Причем надо беречься от контактов с любыми инфекционными заболеваниями. Потому что, по сути, введя первую дозу вакцины, мы инициируем инфекционный процесс, который характеризуется ослаблением защитных сил организма. И если в это время человек контактирует с более сильным вирусом, - будь то риновирус или грипп, или что-то другое, - иммунологический акцент будет перемещен на этот возбудитель. То есть эти три недели являются базисными для формирования иммунного ответа".

При этом, напомнил эксперт, полноценный иммунный ответ вырабатывается через 42 дня после введения первой дозы вакцины и через 21 день - после второй. "Поэтому введение первой дозы не может гарантировать нам полную защиту от заболевания коронавирусной инфекции", - отметил Горелов. То есть на все это время (а в некоторых случаях и дольше, чем 42 дня, поскольку у некоторых людей иммунный ответ формируется за более долгий срок) нужно максимально оградить себя от контактов с инфицированными людьми.