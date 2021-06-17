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17.06.2021 05:24
Рубрика: Общество

Проценко рассказал, у скольких пациентов не появляются антитела после прививки

Фото: Дмитрий Рогулин /ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин /ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин /ТАСС

После вакцинации от COVID-19 у восьми-десяти процентов граждан могут не вырабатываться антитела. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире Instagram.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"8-10% - это цифра, которую показывают исследования, - отметил Проценко. - При этом у 90% привитых антитела вырабатываются, что является хорошим показателем".

Специалист также посоветовал задуматься о прививке тем, кто уже перенес коронавирус. Пройти процедуру следует через семь-девять месяцев после болезни, отметил Денис Проценко. По его словам, имеющиеся наблюдения показывают, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, через восемь-девять месяцев снижается.

Напомним, вакцинация идет во всех регионах страны. В России зарегистрированы четыре препарата от COVID-19: "Спутник V", "Спутник Лайт", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".

Ранее в интервью "Российской газете" заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов пояснил, что проблемы в отсутствии антител нет, так как помимо них после вакцинации вырабатывается клеточная память, благодаря которой собственно и формируется иммунная защита организма.

Общество Здоровье Общество Наука Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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