ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России выявили новые мутации коронавируса. По предварительным данным, они могут снижать эффективность вакцин и лекарств от COVID-19.

"Появление новых генетических линий SARS-CoV-2, несущих мутации в составе вариабельных участков генома вируса, прежде всего расположенных в гене S-белка и особенно его рецепторного домена, может изменять биологические свойства вируса и клинические проявления инфекции", - говорится в сообщении ФМБА.

В агентстве отметили, что до января 2021 года среди всех "российских" линий вируса преобладала линия В1, завезенная в страну весной 2020 года.

"За последние три с половиной месяца (с марта 2021 года по настоящее время) ситуация с распространением генетических линий вируса SARS-CoV-2 в стране сильно изменилась: наряду с сохранением значимости распространенной с 2020 года "европейской" линии В.1.1. (в среднем, за 3,5 месяца доля составила 44%), за этот период времени расширилась представленность "новых" линий вируса SARS-CoV-2, составив в среднем для B.1.1.7 ("британская") - 21%, B.1.317 - 14%, B.1.1.336 и B.1.1.141 (около 3% каждая), B.1.617.2 ("индийская") - 2%, B.1.351 ("южноафриканская") - 2%", - отметил генеральный директор ФГБУ ЦСП ФМБА России Сергей Юдин.

По словам главы агентства Вероники Скворцовой, особого внимания заслуживает "индийская" линия вируса SARS-CoV-2 (B.1.617.2; дельта-вариант).

"На текущий момент разработанные вакцины и лекарственные средства для специфической профилактики новой коронавирусной инфекции остаются, в целом, эффективными, однако, нарастание скорости возникновения функционально значимых изменений генома вируса обосновывает необходимость поиска дополнительных решений", - говорится в сообщении ФМБА.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что почти у 90% заразившихся коронавирусом во время новой вспышки в Москве найден мутировавший "индийский" штамм. Градоначальник также отметил, что для сопротивления этому варианту инфекции нужен более высокий уровень антител.