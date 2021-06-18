Гинцбург исключил планы адаптировать "Спутник V" к индийскому штамму

Для противостояния индийскому штамму коронавируса необходимо держать высокие титры антител и ревакцинироваться при их снижении. Об этом рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет десять дней, а регуляторика - три-четыре месяца", - цитирует эксперта газета "Известия".

По словам Гинцбурга, создавать вакцину под новые мутации коронавируса нецелесообразно. Правильным решением будет вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" в случае снижения титра антител.

Ранее эксперт рассказал, почему летом растет заболеваемость коронавирусом. Ее всплеск связан с повышением мобильности россиян. К тому же сегодня многие расслабились и перестали пользоваться масками, а меры профилактики все еще важны. И особенно вакцинация. Гинцбург отметил, что те, кто прививается, в редких случаях могут заразиться, но болеть будут в легкой или даже бессимптомной форме. "Гражданам необходимо активно прививаться, чтобы защитить себя и своих близких", - сказал руководитель центра им. Гамалеи.