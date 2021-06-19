Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт"

Вакцина "Спутник Лайт" подходит для того, чтобы поднять уровень антител до уровня, защищающего от всех штаммов коронавируса. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Ревакцинацию "Спутником V" можно делать. Никаких проблем абсолютно нет. В настоящее время зарегистрирован так называемый однокомпонентный вариант вакцины - "Спутник Лайт". Он зарегистрирован в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в тех случаях, когда падает уровень антител после болезни или со временем после вакцинирования", - цитируют его РИА Новости.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне заявлял, что "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через полторы недели. Препарат будет использования преимущественно для вакцинации людей в возрасте до 60 лет.

Вакцина "Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения, разрешение на его клинические исследования Минздрав выдал в январе.