Гинцбург назвал фактор, препятствующий появлению антител к коронавирусу

Глюкозное голодание, возникающее из-за длительных физических нагрузок, может ухудшить выработку антител к коронавирусу после прививки. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист рекомендовал после вакцинации избегать видов спорта, требующих высокого уровня выносливости.

"Если у вас глюкозное голодание, вид спорта на выносливость - лыжи, плавание длительное, бег, когда у человека дефицит глюкозы в крови, то у него срабатывает регуляторные механизмы, которые ограничивают потребление глюкозы для того, чтобы клетки головного мозга могли эту глюкозу получать, потому что клетки головного мозга долго без глюкозы не проживут", - цитирует его ТАСС.

Глюкоза нужна для деления клеток и получения энергии, а при ее дефиците антитела вырабатываются хуже, объяснил Гинцбург.

Ранее Гинцбург отмечал, что человек гарантированно не заразится коронавирусом при наличии антител к S-белку или к большей его части.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, антитела после перенесенного COVID-19 сохраняются до девяти месяцев.