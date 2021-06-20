Гинцбург предупредил привившихся россиян об опасности перегрева в жару

Гражданам, вакцинировавшимся от коронавируса, следует избегать перегрева в жару. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом он отметил, что противопоказаний по купанию в водоемах после прививки нет. "Если люди просто купаются, плескаются, окунаются - сколько хотите. Не истощать себя, не изматывать физически, - рассказал он. А утренняя зарядка, растяжка даже рекомендуются", - цитирует ученого ТАСС.

В остальном для вакцинировавшихся действуют те же рекомендации по поведению в жару, что и для обычных людей, пояснил Гинцбург. Эксперт призвал людей, страдающих диабетом и гипертонией, быть особенно осторожными в пиковые часы жарких дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Центральном федеральном округе.