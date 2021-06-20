В РФПИ предостерегают от развития эпидситуации в России по индийскому сценарию

Срочная вакцинация граждан России совершенно необходима сейчас в связи с появлением в стране нового мутировавшего "индийского" штамма, считают в РФПИ. Это поможет избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии.

"Еще с момента регистрации российской вакцины в августе прошлого года РФПИ призывал к активной вакцинации россиян как к главному инструменту защиты от коронавируса, - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Срочная вакцинация граждан России особенно критична сейчас, в связи с появлением нового мутировавшего в Индии штамма коронавируса - варианта дельта. В разных странах распространение этого штамма среди заболевающих может проходить по-разному, но на примере Индии мы видим, что в течение двух месяцев с начала распространения среднесуточное количество инфицированных выросло на пике заболеваемости в 25 раз".

Эксперт напоминает: в отличие от большинства других стран, в России разработаны и широко доступны безопасные и эффективные вакцины, и есть все возможности провести широкую прививочную кампанию.

"На базе применения вакцины "Спутник V" в различных странах ее высокая эффективность и безопасность подтверждена данными медицинских регуляторов десятков стран. Важно вакцинироваться и, в случае необходимости, ревакцинироваться как можно быстрее для того, чтобы защитить себя и своих близких и избежать повторения негативного сценария развития эпидемии, который произошел в Индии. Действия регионов по ускорению и введению обязательной вакцинации для определенных категорий граждан позволят спасти множество жизней", - заключил Дмитриев.