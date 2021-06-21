Ученые заявили о способности COVID-19 менять клетки крови

COVID-19 способен менять клетки крови заболевшего человека. Об этом говорится в исследовании ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии, опубликованном в Biophysical Journal.

В исследовании участвовали 17 пациентов, у которых COVID-19 протекал в острой форме, 14 выздоравливающих и 24 здоровых человека (они стали контрольной группой). Всего ученые изучили более четырех миллионов клеток крови.

В результатах работы говорится, что коронавирус в долгосрочной перспективе может влиять на размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Кроме того, ученые выявили деформацию некоторых клеток.

"Некоторые из этих изменений вернулись к нормальным значениям после госпитализации. Другие сохранялись в течение месяцев после выписки из больницы, что свидетельствует о долговременных последствиях COVID-19 для организма", - говорится в материалах ученых.