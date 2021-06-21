В центре Гамалеи объяснили необходимость ревакцинации от коронавируса

Ревакцинация может усилить защитные свойства вакцины, рассказал "Газете.Ru" вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

"На фоне снижения антител, если происходит встреча с вирусом, с новым таким же возбудителем, происходит "бустер-эффект": сразу резкое повышение антител, которое защищает человека", - объяснил он.

По словам вирусолога, ревакцинация является технологическим приемом в процессе вакцинологии, который повышает защитный эффект.

Бутенко отметил, что сейчас сложно говорить о том, при каком количестве антител необходимо делать повторную прививку. Для этого в дальнейшем необходимо массовое обследование вакцинированных.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в период эпидемического подъема ревакцинироваться нужно будет раз в полгода - как переболевшим, так и привитым ранее. При спокойной эпидемиологической обстановке делать повторную прививку можно будет раз в год.