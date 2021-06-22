Эксперты предложили несколько препаратов для ревакцинации от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации после прививки препаратами "ЭпиВакКорона" или "КовиВак", заявил 22 июня директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости. Он также подчеркнул, что для ревакцинации будет достаточно и вакцины "Спутник Лайт", которая содержит лишь первый компонент "Спутник V", поэтому введение препарата потребуется единожды.

Тем временем в центре "Вектор" подчеркнули, что вакцина "ЭпиВакКорона" также подойдет для ревакцинации. Кроме того, ее можно использовать неограниченное число раз.

Ранее в Минздраве сообщили, что готовятся рекомендации по ревакцинации населения. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в период эпидподъема прививку нужно будет делать каждые шесть месяцев, при низкой заболеваемости ее потребуется повторять один раз в год.

Он также отметил, что сейчас россиянам доступны двухкомпонентные российские вакцины от коронавируса "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", обе дозы одного из препаратов получили более 15 миллионов граждан, или почти 11% россиян. Еще 19,7 миллиона человек (13,5%) ввели первый компонент вакцины от COVID-19. Препарат "Спутник Лайт" только готовится к выпуску в гражданский оборот.