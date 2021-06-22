В больницах Москвы ввели ограничения из-за роста заражений COVID-19

Временные ограничения в работе московских больниц связаны с двукратным ростом заболеваемости коронавирусом именно в стационарах. Как заявила заммэра Анастасия Ракова в эфире "России 24", новый порядок позволит ликвидировать очаги заражений.

"Те, кто лежат в больнице, находятся в очень замкнутом пространстве, - отмечает Ракова. - Поэтому при попадании хотя бы одного больного с инфекцией неизбежно массовое заражение".

Как уже писала "РГ", новый порядок предполагает, что плановую медпомощь в стационарах временно оказывают только вакцинированным от коронавируса либо имеющим противопоказания к прививке. Это правило не распространяется на больных с онкологическими и гематологическими заболеваниями, на противоопухолевую терапию и паллиативную помощь.

Экстренная помощь в Москве оказывается всем, вне зависимости от иммунного ковид-статуса.