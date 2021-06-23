Ученые рассказали о новом "суперраспространителе" COVID-19

Пыльца деревьев способна переносить частицы COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Никосии (Кипр), которое опубликовано в Physics of Fluids.

По словам ученых, между всплесками заболеваемости и концентрацией пыльцы в воздухе существует связь. Так, в США весной при легком ветре пыльца могла менее чем за минуту достичь толпы людей, которая находилась на расстоянии 20 метров от дерева.

При этой компьютерное моделирование показало, что пыльца распространяет вирус дальше, чем он мог бы перемещаться просто по воздуху. В качестве образца была взята ива, которая выбрасывает 10 тысяч частиц пыльцы при слабом ветре (около четырех километров в час).

"В случае высокой концентрации пыльцевых зерен в воздухе или во время цветения весной социальная дистанция в два метра не является мерой безопасности для людей на открытом воздухе. Таким образом, органы государственной власти должны пересмотреть принципы социального дистанцирования", - говорится в публикации.