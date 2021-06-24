Попова заявила об угрозе "инфодемии" в условиях COVID-19

Пандемия коронавируса выявила угрозу "инфодемии", когда граждан вводят в заблуждение ложной информацией об инфекциях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сейчас врачи научились управлять эпидемическим процессом. При этом дезинформация вводит граждан в заблуждение.

Глава Роспотребнадзора добавила, что "инфодемия" мешает борьбе с COVID-19 в целом ряде стран.

Попова также рассказала, что в России увеличиваются темпы вакцинации граждан от коронавируса: спрос в регионах вырос в 5-10 раз. Среди регионов, лидирующих по числу привитых - Сахалинская, Белгородская, Тюменская и Московская области, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва.