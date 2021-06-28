Вирусолог назвал главную причину третьей волны COVID-19 в России

Одной из причин новой волны COVID-19 в России стала особенность индийского штамма коронавируса: он более заразный. "Индийский вариант SARS-CoV-2 значительно быстрее и эффективнее распространяется", - заявил вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетесов. Он напомнил, что инфицированный штаммом B.1.617.2 ("Дельта") может заразить пять-шесть человек. То есть репродуктивное число (количество зараженных одним болеющим) в два раза больше, чем при других штаммах.

Еще одной причиной рекордной заболеваемости Нетесов назвал вакцинацию всего 12-13 процентов населения. Этого недостаточно для появления коллективного иммунитета, публикует мнение специалиста "Лента.ру".

По словам вирусолога, эпидемиологическая ситуация в Москве сейчас очень тяжелая. "По цифрам ежедневно выявляемых больных текущая волна пандемии уже почти такая же, как и та, что была зимой. Единственное, у нас довольно много людей эту инфекцию уже перенесли. Также есть небольшая группа вакцинированных", - добавил Нетесов.