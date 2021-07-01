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01.07.2021 16:46
Рубрика: Культура

Есть и бульотки, и чаши-фонтаны

В Воронеже выставили частную коллекцию старинных самоваров
Текст: Ирина Манаева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 142(8493)
Почти две сотни самоваров и другой изящной посуды для долгих русских чаепитий можно рассмотреть в Доме губернатора. Сокровища своей коллекции предоставил для выставки бывший главный архитектор города Анатолий Бородецкий.
Анатолий Бородецкий: В моей коллекции, если считать вместе с недоделанными, уже около 500 самоваров. Фото: Татьяна Ткачёва/РГ Анатолий Бородецкий: В моей коллекции, если считать вместе с недоделанными, уже около 500 самоваров. Фото: Татьяна Ткачёва/РГ
Анатолий Бородецкий: В моей коллекции, если считать вместе с недоделанными, уже около 500 самоваров. Фото: Татьяна Ткачёва/РГ

Собирать и восстанавливать самовары он начал лет 20 назад. До того в его руки попадали старинные тарелки, бутылки - обычные вещи, которые даже ремесленники-самоучки когда-то умели делать с отменным вкусом. Когда Анатолий Петрович рассмотрел как следует убитый самовар XIX века - загорелась страсть.

Фото: Антон Дерябин/РГ
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- Они тогда никому не нужны были - за смешные деньги продавались, по 500 рублей. Некоторые в деревне просто лежали, чернели. В России вообще было уничтожено 96-98 процентов старинных самоваров - их пустили на пули. Ну а я увлекся и начал восстанавливать свои находки. Вышел на умельцев, которые этим занимаются, стал искать и изготавливать недостающие детали... - рассказал Бородецкий. - А когда ты чем-то настойчиво занимаешься, всегда все получается.

Некоторые коллекционеры приобретают уже восстановленные самовары - как музейные экспонаты. Воронежский энтузиаст ценит прежде всего возможность реставрировать предметы, спасать редкие образцы. Чтобы превращать комки темного металла в сверкающих крутобоких красавцев, Бородецкий оборудовал в гараже целую кустарную мастерскую: штук 15 дрелей, десятки отверток, крючков, шариков, решеток для прочистки, сильный магнит...

- С утречка, пока жена спит, делаю тихую работу, а вечером трещу, шумлю... - улыбается он. - У некоторых коллекционеров в России набралось 400-500 самоваров. У меня, если считать вместе с недоделанными, тоже уже около 500. Мне важно, что это культура нашей страны, ее история. И мы не имеем права эту историю бросать.

Посетители выставки увидят 173 предмета разных форм, размеров и стилей. Помимо самоваров, здесь есть бульотки (сосуды для кипятка с носиком) и чаши-фонтаны работы всех основных российских и некоторых зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ века.

Первые отечественные самовары, по мнению специалистов, изготавливались на заводе в Суксуне - с конца 1730-х годов. Помимо Урала, признанными центрами самоварной промышленности стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Варшава и некоторые города в европейской части России. Этот промысел выручал крестьян в зимний период: талантливые кустари забирали у фабриканта материалы и работали по домам, а потом сдавали для продажи готовые изделия.

Для самоваров использовали медь, латунь, накладное серебро, сплавы серебра и меди. Чаще всего брали латунь (в том числе никелированную), которая была наиболее удобна из-за относительно низкой теплопроводности. Устройство самовара практически не претерпело изменений. Его диктовала функция сосуда - кипячение воды к чаю.

Фото: Ирина Трофимова/РГ
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Тем не менее внешне самовары очень разные. Их делали в виде кубка, яйца (в том числе пасхального, богато изукрашенного), кратера и даже пушки. Есть дорожный вариант - небольшой, со съемными ножками. Есть совсем маленький "тет-а-тет" на две персоны. Самая простая и распространенная до революции форма - рюмка. Причем рюмки эти подразделялись на венецианские и цыганские (у последних - вертикальные ручки).

В истории оформления самоваров прослеживаются те же стили, что в искусстве и в той же архитектуре.

- Возьмите самовар 1810-1830-х годов - он ампирный. Это императорский, наполеоновский стиль. Англичане его ненавидели, а наши охотно повторяли. Дальше пошло второе рококо, барочные, неогреческие формы - например, самовар в форме кратера. Он как бы нелогично сделан, но таков именно архитектурный стиль. А потом мы видим самовары-рюмочки, ренессансные, в виде желудя. В начале ХХ века стиль стали сильно упрощать. Ведь сидеть выколачивать шарик из металлического листа долго. Стали выжимать, а в Советском Союзе вообще шлепать фабричным способом: прямые ручки прикрутили - и готово. Такие я вообще не признаю, позорище! - кипятится Анатолий Бородецкий. - А когда рисуют самовары с сапогом для поддува, это вообще дурь полная. Ну какой смысл, там же сверху вода налита. Да и в сапоге кислорода нет...

Справка "РГ"

Выставка "Витязи русского стола" продлится до конца 2021 года в Доме губернатора (пр. Революции, 22). Посетить ее пока можно только с экскурсией со среды по воскресенье включительно. Сеансы проходят в 12.00, 14.00 и 16.00. Сбор желающих и покупка билетов - в кассе Музея имени И. Н. Крамского (пр. Революции. 18) за 15 минут до начала сеанса. Телефон для справок: (473) 255-28-43.

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