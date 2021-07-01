В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации

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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

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В Минздраве оценили эффективность всех российских вакцин от коронавируса 29.06.2021
В "Векторе" рассказали, как погода влияет на распространение COVID-19 29.06.2021
Центр Чумакова выпустил в гражданский оборот миллион доз вакцины "КовиВак" 29.06.2021
Врач рассказал, сколько нужно ждать после ОРВИ для прививки от COVID-19 28.06.2021
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Мурашко оценил ограничительные меры в России из-за COVID-19 28.06.2021
ФАС изучит увеличение стоимости ПЦР-тестов 28.06.2021
В Москве из-за коронавируса введена система QR-кодов 28.06.2021
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Опубликованы новые рекомендации по вакцинации беременных "Спутником V" 27.06.2021
В ВОЗ призвали не опасаться вакцинации при планировании беременности 26.06.2021
В Иране произвели тестовую партию вакцины "Спутник V" 26.06.2021
В ВОЗ опровергли опасность вакцинации при наличии антител 26.06.2021
В Москве уточнили правила госпитализации для переболевших коронавирусом 24.06.2021
Центр Чумакова направил заявку в ВОЗ на одобрение вакцины "КовиВак" 24.06.2021
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Эксперты предложили несколько препаратов для ревакцинации от COVID-19 22.06.2021
В центре Гамалеи объяснили необходимость ревакцинации от коронавируса 21.06.2021
Мурашко объяснил, нужно ли сдавать тесты на антитела после вакцинации 21.06.2021
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Ученые заявили о способности COVID-19 менять клетки крови 21.06.2021
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Собянин рассказал, когда в Москве привьют от COVID-19 мигрантов 18.06.2021
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Врач рассказал, кому грозит "двойной удар" в случае COVID-19 15.06.2021
РФПИ: Против индийского штамма "Спутник V" эффективнее других вакцин 15.06.2021
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Роспотребнадзор: Не стоит принимать препараты от аллергии до вакцинации 15.06.2021
Роспотребнадзор: Одолеть пандемию COVID-19 поможет только вакцинация 15.06.2021
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Собянин назвал долю москвичей с иммунитетом к COVID-19 11.06.2021
В Роспотребнадзоре назвали еще один редкий постковидный синдром 11.06.2021
В ФМБА объяснили, когда привитые от COVID-19 могут стать донорами крови 10.06.2021
В Минздраве оценили необходимость ревакцинации после "Спутника V" 08.06.2021
Минздрав: Вакцинация от коронавируса останется добровольной 08.06.2021
В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт" 08.06.2021
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом 05.06.2021
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Мурашко анонсировал исследования вакцин от COVID на детях старше 12 лет 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал о ходе процедуры регистрации "Спутника V" в ЕС 04.06.2021
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Общество
01.07.2021 15:23
Текст: Ирина Невинная

В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации

В Минздраве России прокомментировали проект приказа министерства, по которому предполагается, что при направлении на госпитализацию в стационар для получения плановой медицинской помощи пациенты должны будут предъявлять справки о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В ведомстве уточнили, что отказывать в госпитализации тем, кто не имеет прививки, медучреждения не могут.

- Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторно-курортное лечение на федеральном уровне будут только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не идет, - уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. - Проект приказа, который проходит общественное обсуждение, предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии. В то же время отметим, что вакцинация целесообразна для профилактики внутрибольничной заболеваемости и позволяет избежать риска осложнений, в том числе в послеоперационный период и снижает риски для других пациентов.

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