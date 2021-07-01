В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации

В Минздраве России прокомментировали проект приказа министерства, по которому предполагается, что при направлении на госпитализацию в стационар для получения плановой медицинской помощи пациенты должны будут предъявлять справки о пройденной вакцинации от коронавирусной инфекции.

В ведомстве уточнили, что отказывать в госпитализации тем, кто не имеет прививки, медучреждения не могут.

- Речи о том, что приниматься на госпитализацию и санаторно-курортное лечение на федеральном уровне будут только граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19, не идет, - уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. - Проект приказа, который проходит общественное обсуждение, предполагает предоставление пациентом сведений о вакцинации лишь при их наличии. В то же время отметим, что вакцинация целесообразна для профилактики внутрибольничной заболеваемости и позволяет избежать риска осложнений, в том числе в послеоперационный период и снижает риски для других пациентов.