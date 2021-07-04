Мясников опроверг популярный миф о вакцинации от COVID-19

Россиянам не стоит опасаться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале.

Он объяснил, что это явление заключается в "парадоксальном усилении инфекции" после появления антител к ней. Подобная реакция, по его словам, проявилась в 2002 году при проведении экспериментов на грызунах во время эпидемии вирусной пневмонии.

"Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19 мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции", - подчеркнул специалист.

Мясников отметил, что в теории при такой реакции у врачей есть подходы к ее преодолению, однако сейчас почвы их применения нет.