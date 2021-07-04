Поправки в Конституцию, принятые по предложению главы государства на общероссийском голосовании, задали мощный вектор развития России: создается система защиты суверенитета страны и наших моральных ценностей. Об этом заявил на встрече в "Российской газете" сопредседатель Рабочей группы, полномочный представитель Президента при рассмотрении поправок палатами Федерального Собрания Павел Крашенинников.

Ровно год назад - 4 июля 2020 года вступили в силу новые положения Основного Закона. Но работа по приведению законодательства в соответствие с обновленной Конституцией продолжается.

Павел Владимирович, год работы - достаточный срок, чтобы подвести первые итоги. Скажите честно: есть эффект? Все было не зря?

Павел Крашенинников: Абсолютно все было не зря, все было по делу. И чем дальше мы проходим этот путь, тем больше подтверждений: принятые решения правильны.

Почему ваша Рабочая группа по подготовке поправок не была распущена, вы чего-то не доделали?

Павел Крашенинников: Сразу после вступления в силу поправок началась активная работа над приведением федерального законодательства в соответствие с обновленными положениями Конституции.

Да-да, известный факт: Конституция напрямую не действует, поэтому так трудно на нее ссылаться в разговоре с чиновниками.

Павел Крашенинников: Совсем нет, Конституция - закон прямого действия, нормы сразу же вступили в силу. Например, зафиксирована обязанность государства - формировать справедливое пенсионное обеспечение граждан и не реже одного раза в год индексировать пенсии.

Такая норма закреплена на уровне Конституции впервые и начала действовать сразу. Уже в осеннюю сессию прошлого года в федеральный бюджет были заложены необходимые нормы для реализации этих положений. В текущем году пенсии были проиндексированы. И будут проиндексированы в будущем, как говорится, далее.

После принятия поправок вы говорили, что для их реализации нужно будет принять примерно 100 законов. Сколько реально принято?

Павел Крашенинников: Приняты базовые законы во исполнение Конституции. Проекты законов вносились в парламент Президентом, а также сопредседателями Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, которая по поручению Президента ведет мониторинг реализации конституционных изменений.

На сегодняшний день изменения внесены в 180 законов. Приняты новые законы: "О Правительстве", "О Государственном Совете", "О порядке формирования Совета Федерации", закон "О федеральной территории "Сириус". Подготовка законов, вытекающих из поправок к Конституции, готовилась теми же специалистами, с широким общественным обсуждением, при консенсусе в момент принятия. Не секрет, что зачастую бывают законы, вступающие в противоречие друг с другом, поскольку работают люди с разным представлением о предмете. Так было, например, при подготовке Конституции в 1993 году.

То есть, тогда не было единства во взглядах на концепцию Основного Закона?

Павел Крашенинников: Тогда, в 1993 году, я все это видел, работая в Министерстве юстиции. Картина была такая: был подготовлен высококлассный документ, но потом готовились акты во исполнение Конституции разными рабочими группами, с разными взглядами, политическим и юридическим опытом. И получилось так, что ряд положений пошел вразнобой, в связи с чем часто смысл регулирования, мягко говоря, менялся. Вот этого мы постарались избежать, тот опыт очень пригодился. Мы смогли не допустить прошлых ошибок.

Какие нереализованные законодательные акты вы оставляете в наследство депутатам нового созыва Госдумы?

Павел Крашенинников: Госдума ждет законодательных предложений от Правительства по законам о науке, культуре, об охране окружающей среды, об объектах культурного наследия народов России.

Кроме того, субъекты Федерации проводят работу по приведению регионального законодательства в соответствие с обновленной Конституцией. А после принятия федеральных законов, связанных с региональной и муниципальной властью, необходимо будет также вносить соответствующие поправки в уставы и конституции субъектов РФ, уставы муниципальных образований.

Так что масштабная работа по приведению российского законодательства в соответствие с обновленными положениями Конституции продолжается, расслабляться рано, если это вообще в законотворческом процессе возможно.

Обыватели любят задавать вопрос: а что нам от этого прибудет? Люди проголосовали, что дальше, станет ли жизнь сытнее, веселее, появится ли побольше денег в кошельках?

Павел Крашенинников: В Основном Законе теперь установлено, что минимальный размер оплаты труда должен составлять не меньше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Граждане имеют право на реализацию трудовых прав и их защиту, на обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку, индексацию социальных выплат.

Весомые гарантии. Но приведут ли новые нормы в целом к повышению зарплат в стране?

Павел Крашенинников: Легко давать бодрые обещания. Но сказать о том, что сразу у всех поднимется зарплата, мне кажется, было бы неправильно и вряд ли реально. Прежде всего, принятые нормы - это надежная социальная защита граждан. Гарантия обеспечения социальных обязательств государства.

Кстати, буквально на днях в нашей газете опубликован закон, что должникам при взыскании имущества гарантируется оставление МРОТ.

Павел Крашенинников: Это очень важный закон. Признаюсь, он шел с боями на протяжении нескольких лет.

Поправки в Конституцию ускорили его принятие? Теперь даже у должников есть гарантии сохранения МРОТ, который в свою очередь привязан к прожиточному минимуму?

Павел Крашенинников: Безусловно, данный закон находится в русле положений обновленной Конституции, и потому после принятия поправок у его оппонентов уже не было весомых доводов, чтобы затормозить. Закон вступает в силу 1 февраля 2022 года.

Один из приоритетов обновленной Конституции - защита семьи и детей, в Основном Законе однозначно прописана защита брака как союза мужчины и женщины. Помогут ли новые нормы защитить наши моральные ценности?

Павел Крашенинников: Это важный вопрос. В Рабочую группу поступало много предложений дать в Конституции определение семьи. Но сделать это невозможно. Что такое семья? Обычно считается, что это муж, жена и дети. Но есть еще бабушки и дедушки, есть неполные семьи, а если один отец или мать воспитывает дочь или сына? Тоже семья. А бывает, что и бабушка воспитывает внуков, оставшихся без родителей. Разве это не семья? Поэтому у нас есть такое понятие, как члены семьи, но нельзя дать полного определения семьи на все случаи жизни.

В результате обсуждений решено было дать понятие брака. А в понятии брака закреплено, что это союз мужчины и женщины. Такое понятие, кстати, уже было записано в Семейном кодексе, решили поднять его и сделать конституционной нормой.

В чем смысл, что это меняет в реальной жизни?

Павел Крашенинников: В этом есть смысл, попытаюсь объяснить. Это означает не просто поднятие на новый уровень регулирования. Существует общее правило, что международный договор выше федерального закона. Но Конституция выше международного договора. У нас есть ряд международных договоров со странами, в том числе европейскими, по поводу правовой помощи в семейных делах - договоры по гражданским делам, семейным, уголовным и т.д. Некоторые договоры и конвенции подписывал еще Советский Союз.

Сейчас в некоторых странах, прежде всего в европейских, тенденции меняются, стали признаваться однополые браки. Соответственно, если строго действовать по букве этих договоров, мы должны это учитывать. Но поскольку наша конституционная норма выше международных договоров, мы предотвращаем возможные споры и ненужные дискуссии. Наша Конституция говорит совершенно однозначно о том, что брак - это союз мужчины и женщины.

При этом я хотел бы вот на что обратить внимание: Конституция не говорит, что нужно других людей преследовать или как-то ущемлять их.

Терпимость к другому человеку - это наша традиционная ценность, а агрессию несет как раз "новая этика", а точнее - новая ненормальность…

Павел Крашенинников: Мы говорим о том, что есть юридическое понятие брака, и этот брак порождает правовые последствия, в том числе по вопросам имущества супругов, по наследованию. Если нет брачного договора, то собственность считается совместной и не важно, кто сколько приносит в дом.

Сторонники однополых пар часто говорят: мол, нам тоже нужны правовые последствия совместной жизни.

Павел Крашенинников: Если люди одного пола живут вместе, это их дело, никто не запрещает. Но это юридически не будет считаться браком и, соответственно, нет правовых последствий в наследовании имущества, если нет завещания. Не будет оснований по закону делить его, когда пара разбежалась. Это очень важно знать. И также важно понять, что поправка вывела само понятие брака на конституционный уровень, что, на мой взгляд, правильно и соответствует требованиям общества.

Есть уверенность в том, что именно так считает большинство общества?

Павел Крашенинников: Предложения по поправкам поступали в Рабочую группу со всей страны: от граждан, общественных организаций. Более того, при подготовке поправок мы проводили социологические исследования. И социология зашкаливала, что это обязательно нужно делать. Лишь одна только поправка набрала еще больше поддержки - 99,9 процента - это запрет на отчуждение территорий.

Защита суверенитета теперь подкреплена и поправками в уголовный закон. Это необходимость?

Павел Крашенинников: Конечно. Обеспечение суверенитета - очень важная история. Приняты изменения в закон об экстремизме, теперь действия, направленные на отчуждение территорий, признаются экстремистскими. Введены ограничения по поводу иностранного гражданства для государственных и муниципальных служащих.

Универсальность принятых поправок заключается в комплексном подходе. Закрепление социальных гарантий расширяет права граждан. Многие вопросы, которые сейчас на слуху, в 1993 году, при принятии Конституции, нельзя было даже предвидеть. В том числе, выносить на конституционный уровень, серьезно обсуждать, что такое семья, или что брак - это союз мужчины и женщины.

Разработчики Конституции, такие светила юриспруденции как О.Е. Кутафин или Ю.Х. Калмыков побили бы за такие вопросы. А сейчас пришлось решать - времена изменились.

Одна из поправок касается судебной системы. Некоторые юристы считают, что она ограничила независимость судей, например, уволить судью стало легче.

Павел Крашенинников: Введена специальная процедура, которая дает возможность оперативно лишить судью статуса. Но она будет действовать лишь в особых ситуациях. Глава государства может инициировать отрешение от должности судей высших судов при очевидном нарушении ими профессиональных или этических норм. Такие примеры были, и они на слуху, но требовалось соблюсти все установленные процедуры, а выглядело как бездействие и вызывало раздражение в обществе. Новая мера должна стать дисциплинирующим фактором для судей, она уже прописана в законодательстве.

Новые правила усиливают роль парламента в формировании Правительства, часть министров уже прошла эту процедуру. Не станет ли она формальным делом?

Павел Крашенинников: Пока утвердили лишь четверых членов Правительства, были назначены три министра и один вице-премьер. Все они абсолютно известны, и прошли фракции и комитеты без каких-либо историй, нормально.

Важно выстроить сам механизм назначения на высокие посты через парламентское обсуждение, повышающий ответственность тех, кто представляет кандидата парламенту. Если премьер понимает, что кандидат не проходной, он не будет его представлять. С другой стороны, и сам кандидат будет серьезно готовиться. И, в-третьих, парламент тоже берет на себя ответственность за этого человека.

Ключевой вопрос

Некоторые граждане до сих пор задают вопросы: почему голосование проходило уже после подписания поправок Президентом, когда реально они вступили в силу?

Павел Крашенинников: Хочу напомнить нашим читателям о том, что у нас был предусмотрен специальный механизм принятия поправок. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции состоял из трех частей. Первая касается "тела" Основного Закона, в этой части содержатся сами поправки. Вторая часть посвящена процедуре общероссийского голосования. В статье 3 Конституции прямо говорится, что источником власти и суверенитета является народ Российской Федерации, именно в соответствии с этой статьей была выработана такая процедура. А в части третьей закона закреплен порядок вступления в силу.

Напомню, что Президент внес предложение в Госдуму, прошло большое количество обсуждений, была создана Рабочая группа, которая готовила эти изменения в Конституцию. Затем проходило голосование в трех чтениях в Госдуме, далее в Совете Федерации.

Еще была такая процедура, как голосование в парламентах субъектов Федерации. Я, например, ездил в Свердловскую область, где докладывал депутатам поправки. Все субъекты Федерации их одобрили, а после Совет Федерации подвел итоги. Затем было заключение Конституционного Суда.

После этого закон, получивший одобрение федерального и региональных парламентов, Конституционного Суда, был подписан Президентом России.

После подписи главы государства начала действовать только одна его часть - процедурная. Она запустила подготовку и проведение общероссийского голосования. Так что ключевым условием вступления в силу поправок стало одобрение закона народом. Как известно, большинство граждан сказали "да".

Досье "РГ"

1 июля 2020 года завершилось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Изменения в Основной Закон поддержали 77,92% граждан, против проголосовали 21,27%. Явка по стране составила 67,97%.

4 июля 2020 года вступили в силу поправки, предусмотренные Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Основные конституционные изменения направлены на обеспечение суверенитета Российской Федерации; повышение уровня социальной защиты и обеспечение социальных обязательств государства; единство публичной власти и совершенствование системы государственного управления.