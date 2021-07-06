Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко констатировал, что в стране сложилась напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом он рассказал журналистам в Баку.

"В целом мы видим, что именно формирование иммунитета, коллективной безопасности является ключевым", - передает РИА Новости слова министра.

Мурашко пояснил, что для защиты населения активно проводится вакцинация - работают шесть тысяч стационарных пунктов по всей стране, где граждане могут поставить прививки.

Вакцинация проводится бесплатно во всех российских регионах. Сейчас идут испытания вакцины от коронавируса на подростках, поскольку по рекомендациям ВОЗ эта возрастная группа тоже должна быть привита. За минувшие сутки в России подтверждено 23 378 случаев COVID-19 в 85 регионах.