Появились подробности об испытаниях вакцины "Спутник V" на подростках

Исследования использования вакцины "Спутник V" у подростков пройдут в двух больницах Москвы, говорится в реестре разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

Целью исследования является оценка безопасности, иммуногенности и переносимости вакцины у подростков. Как отмечает РИА Новости, используется раствор для внутримышечного введения, рассчитанный в дозировке 0,5 мл/доза для обоих компонентов.

Испытания будут проводить на базе Морозовской детской городской клинической больницы и Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой.

Как сообщалось, в Москве отобрали добровольцев в возрасте 12-17 лет, часть из них уже проходят обследование перед введением вакцины. Специалисты рассказали, что для подростков рассчитали дозировку по возрасту, испытания абсолютно безопасны.

Массовая вакцинация подростков ожидается не ранее, чем в 2022 году.