Центр Чумакова заявил об эффективности "КовиВака" против штамма "дельта"

Вакцина "КовиВак" эффективна против индийского штамма коронавируса "дельта", рассказал ТАСС гендиректор Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

Он пояснил, что были проведены исследования, показавшие "результаты по иммунологической эффективности" препарата против штамма "дельта" в сравнении со штаммом "альфа".

Вакцина "Ковивак" разработана по классической технологии и содержит антиген инактивированного коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее британский научный журнал Nature выпустил статью о российской вакцине от коронавируса "Спутник V", в которой подтвердил ее эффективность и безопасность. В материале говорится, что препарат уже применяется почти в 70 странах, власти которых за все время ни разу не зафиксировали тяжелых побочных эффектов.