Песков заявил об эффективности российских вакцин к новым штаммам коронавируса

Российские вакцины от коронавируса защищают и от новых штаммов этой инфекции. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Как говорят наши специалисты, наши вакцины достаточно эффективны - не на 100 процентов - но эффективны даже по отношению к тем штаммам, которые появились за последнее время", - заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что вся работа Владимира Путина и дальше будет строиться с учетом требований санитарных властей. "Это главное, безусловно, безопасность президента очень важна", - пояснил он.