Эксперт заявил об угрозе появления "суперштамма" COVID-19

Ученые внимательно следят за изменениями коронавируса и не исключают появления мутации, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины. Об этом радио Sputnik заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

"Возникновение новых мутантных форм зависит от количества заболевших людей. Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется", - считает эксперт. По его словам, лучшей гарантией против возникновения "суперштаммов" является массовая вакцинация населения.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России должен сформироваться ближайшей осенью. Он также напомнил, что Россия - единственная страна, где врач может предложить пациенту три абсолютно разные вакцины, что важно в случае наличия у пациентов противопоказаний или аллергических реакций.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".