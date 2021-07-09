ФМБА завершило доклинические испытания своей вакцины

"В июне 2021г. доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата", - отмечается в материалах.

В них добавляется, что уже подготовлен пакет документов для получения разрешения на проведение клинических исследований I-II фазы, который в конце июня был внесен в Министерство здравоохранения РФ. Установленный порядок рассмотрения документации предусматривает проведение соответствующих экспертиз.

"ФМБА России полностью готово к проведению клинических исследований и планирует в ближайшее время к ним приступить" - отметила руководитель ведомства России Вероника Скворцова.

Ранее Федеральное медико-биологическом агентство сообщило о регистрации в Минздраве РФ нового препарата для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции. Это оригинальный российский ингаляционный препарат, который способен предотвращать или смягчать осложнения при COVID-19.